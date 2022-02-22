Україна просить Британію та США надати додаткову зброю

Найкращою гарантією безпеки для держави буде дипломатія та армія, сказав український міністр закордонних справ.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що держава у вівторок вранці, 22 лютого, попросила Велику Британію надати додаткове оборонне озброєння та з аналогічним проханням звернеться до США.

Про це міністр сказав на брифінгу.

"Сьогодні вранці я надіслав листа на адресу міністра закордонних справ Великої Британії з проханням про надання додаткового оборонного озброєння Україні. З таким же проханням сьогодні я буду звертатися до своїх співрозмовників у Сполучених Штатах", – сказав Кулеба.

"Оскільки Україна наразі не є членом жодного об'єднання колективної безпеки і, по суті, на жаль, наша держава не має гарантій безпеки, то найкращою нашою гарантією буде дипломатія та армія", ­– додав голова МЗС.

Він запевнив, що Україна мобілізовуватиме весь світ для того, щоб отримати все необхідне для зміцнення її обороноздатності.

Нагадаємо, увечері 22 лютого Рада Федерації Росії задовольнила звернення президента країни Володимира Путіна та дозволила використання армії за кордоном.

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