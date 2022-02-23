Правительство Британии попросило регулятора отменить лицензию Russia Today

Решение назрело на фоне возможного вторжения РФ в Украину.

В Великобритании готовятся к закрытию пропагандистского российского государственного телеканала Russia Today. С соответствующим запросом к регулятору Ofcom обратилась министр культуры Надин Доррис.

Об этом пишет издание Metro.

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Как сообщил во время заседания парламента глава кабмина Борис Джонсон, решение должны принять не политики, а именно регулятор, занимающийся лицензированием, поскольку именно в России такие решения принимаются на высшем уровне.

В свою очередь лидер оппозиции сэр Кейр Стармер назвал канал Russia Today "личным инструментом пропаганды" Владимира Путина.

Он сказал, что Великобритания должна сделать больше, чтобы победить кампанию лжи и дезинформации российского президента после решения Москвы направить силы на Восток Украины.

Война СМИ: Москва ответила на запрет в Германии "Russia Today"

Ранее стало известно, что после того, как в Германии запретили пропагандистов Russia Today Москва решила закрыть корпункт телеканала Deutsche Welle. Кроме того, в марте 2021 года Германия заблокировала счета Russia Today и Ruptly.

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