Уряд Британії попросив регулятора скасувати ліцензію Russia Today

Рішення назріло на тлі можливого вторгнення РФ до України.

У Великій Британії готують до закриття пропагандистського російського державного телеканалу Russia Today. Із відповідним запитом до регулятором Ofcom звернулась міністерка культури Надін Дорріс.

Про це пише видання Metro.

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Як повідомив під час засідання парламенту глава кабміну Борис Джонсон, рішення мають ухвалити не політики, а саме регулятор, що і займається ліцензуванням, оскільки саме в Росії такі рішення ухвалюються на вищому рівні.

Своєю чергою, лідер опозиції сер Кейр Стармер назвав канал Russia Today “особистим інструментом пропаганди” Володимира Путіна.

Він сказав, що Великобританія має зробити більше, щоб перемогти “кампанію брехні та дезінформації” російського президента після рішення Москви направити сили на Схід України.

Війна ЗМІ: Москва відповіла на заборону в Німеччині "Russia Today"

Раніше стало відомо, що після того, як у Німеччині заборонили пропагандистів Russia Today, Москва вирішила закрити корпункт телеканалу Deutsche Welle. Крім того, у березні 2021 року Німеччина заблокувала рахунки Russia Today та Ruptly.

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