Британія готова гарантувати Україні кредит до пів мільярда доларів

Фінансова підтримка повинна пом'якшити економічні наслідки російської агресії.

У середу, 23 лютого, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс підтвердила готовність її країни гарантувати кредити на суму до 500 мільйонів доларів на підтримку України та пом'якшення економічних наслідків російської агресії.

Про це повідомили на офіційному сайті британського МЗС.

У повідомленні йдеться, що Велика Британія готова запропонувати гарантії кредитування Багатостороннього банку розвитку (MDB) для проєктів, які підтримають економічну стабільність і важливі реформи на тлі агресії Росії.

“Ці гарантії можуть допомогти влити життєво важливий капітал в Україну та допомогти її економіці пережити шторм російської агресії”, - заявила Ліз Трасс.

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За її словами, британський уряд також готовий продовжувати підтримку, надаючи оборонну зброю та викриваючи спроби Росії створити фальшиві приводи для вторгнення.

Нагадаємо, у Великій Британії готують до закриття пропагандистського російського державного телеканалу Russia Today. Із відповідним запитом до регулятором Ofcom звернулась міністерка культури Надін Дорріс.

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