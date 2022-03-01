Велика Британія завдала удару санкціями по режиму Лукашенка

У списку санкцій - четверо високопосадовців та два військові підприємства.

Велика Британія вводить перший пакет санкцій проти білоруського народу та організацій "у відповідь на роль, яку країна відіграє у вторгненні Росії до України, включаючи сприяння вторгненню з її кордонів".

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС королівства.

Також читайте Слідом за США Британія впроваджує санкції проти Фонду прямих інвестицій РФ та соратника Путіна

"Четверо високопосадовців оборони та два військові підприємства потрапили під санкції з негайним набуттям чинності в рамках режиму санкцій Великої Британії щодо Росії", – йдеться в повідомленні, з уточненням, що серед них – начальник Генштабу Білорусі та перший заступник міністра оборони, генерал-майор Віктор Гулевич.

"Ми завдаємо економічного болю Путіну та найближчому оточенню. Ми не заспокоїмося, доки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України. Режим Лукашенка активно допомагає і сприяє незаконному вторгненню Росії, і буде змушений відчути економічні наслідки своєї підтримки Путіна", - заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.