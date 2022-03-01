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Велика Британія завдала удару санкціями по режиму Лукашенка

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Велика Британія завдала удару санкціями по режиму Лукашенка

pixabay.com

У списку санкцій - четверо високопосадовців та два військові підприємства.

Велика Британія вводить перший пакет санкцій проти білоруського народу та організацій "у відповідь на роль, яку країна відіграє у вторгненні Росії до України, включаючи сприяння вторгненню з її кордонів".

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС королівства.

"Четверо високопосадовців оборони та два військові підприємства потрапили під санкції з негайним набуттям чинності в рамках режиму санкцій Великої Британії щодо Росії", – йдеться в повідомленні, з уточненням, що серед них – начальник Генштабу Білорусі та перший заступник міністра оборони, генерал-майор Віктор Гулевич.

"Ми завдаємо економічного болю Путіну та найближчому оточенню. Ми не заспокоїмося, доки не будуть відновлені суверенітет і територіальна цілісність України. Режим Лукашенка активно допомагає і сприяє незаконному вторгненню Росії, і буде змушений відчути економічні наслідки своєї підтримки Путіна", - заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

Війна в Україні. Дайджест за 01.03.2022

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 марта військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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