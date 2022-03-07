Байден обговорить з лідерами Франції, Німеччини та Британії війну в Україні

Відеозустріч відбудеться о 17:30 за київським часом.
Президент США Джо Байден 7 березня має намір обговорити війну в Україні з Росією з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на порядок денний американського лідера.
Очікується, що ця відеозустріч відбудеться о 17:30 за київським часом.
"Президент обговорить останні події, пов'язані з Україною та Росією, в режимі захищеної відеоконференції з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцем та прем'єр-міністром Великобританії Джонсоном", - йдеться у розкладі.
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