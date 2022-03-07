"Прирівнюватиметься до мародерства": мер Івано-Франківська про збільшення вартості житла

Жителів міста закликають не збільшувачи вартість житла через попит у час війни.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав орендодавців нерухомості не підвищувати ціни на житло. Очільник міста попередив, що за такі дії передбачається покарання.
Про це він повідомив сьогодні, 7 березня, під час брифінгу.
"Наголошу, не піднімайте ціни. В такий час наживатися на людях не маємо права. В іншому випадку це також будемо прирівнюватидо мародерства. А покарання буде суворим", - зазначив міський голова.
Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що ціни на проживання в місті мають залишатись такими, як були у довоєнний час і закликав громадян повідомляти про порушення на "Гарячу лінію Львова".