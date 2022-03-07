Приравнивается к мародерству: мэр Ивано-Франковска предупредил об увеличении стоимости жилья

Жителей города призывают не увеличивающие стоимость жилья из-за спроса во время войны.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал арендодателей недвижимости не повышать цены на жилье. Глава города предупредил, что за такие действия предусматривается наказание.
Об этом он сообщил сегодня, 7 марта, во время брифинга.
"Не поднимайте цены. В такое время наживаться на людях не имеем права. В противном случае это также будем приравнивать к мародерству. А наказание будет суровым", — отметил глава города.
Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что цены на проживание в городе должны оставаться такими, как были в довоенное время и призвал граждан сообщать о нарушении на "Горячую линию Львова".