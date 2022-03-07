Британія виділяє додаткову допомогу Україні в розмірі 230 млн доларів

За словами Джонсона, Британія, Нідерланди і Канада мобілізували більш практичну і стійку підтримку для України.

Україні буде виділено ще 175 млн фунтів стерлінгів (близько 230 млн доларів) в якості допомоги. Більша частина буде передана безпосередньо українському уряду.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Sky News.

"Після 12 днів війни вже ясно, що президент РФ Володимир Путін допустив прорахунок, він недооцінив українців, їх героїчний опір, недооцінив їх лідера і недооцінив єдність Заходу", - заявив Джонсон, додавши, що Британія, Нідерланди і Канада мобілізували більш практичну і стійку підтримку для України.

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За його словами, міжнародна група підтримки координуватиме зусилля міжнародної спільноти з надання довгострокової та непохитної допомоги зараз і в майбутньому.

"Настав момент, коли друзі України повинні створити коаліцію гуманітарної, економічної та оборонної військової підтримки, щоб гарантувати, що Путін зазнає поразки", - резюмував Джонсон.

Раніше стало відомо, що Велика Британія виділить додаткові $100 млн допомоги Україні. Ці гроші можуть бути використані для підтримки заробітної плати у бюджетному секторі.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua