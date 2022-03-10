Палата представників США проголосувала за виділення Україні майже $14 млрд

Палата представників США проголосувала за виділення Україні майже $14 млрд

Допомога має на меті зміцнити Україну у боротьбі з російськими силами та надати гуманітарну допомогу громадянам, які цього потребують.

Палата представників Конгресу США в середу проголосувала за надання допомоги Україні в розмірі 13,6 млрд доларів. Тепер цю ініціативу має підтримати Сенат і підписати президент Байден.

Про це інформує Reuters.

Допомога Україні має на меті зміцнити її військовий потенціал у боротьбі з російськими силами та надати гуманітарну допомогу громадянам, зокрема приблизно 1,5 млн біженців, які вже шукають безпеки за кордоном.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі зазначила, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише вершиною набагато ширшої допомоги.

"Всім нам доведеться зробити більше, аби найближчими тижнями, місяцями і в довгостроковій перспективі допомогти Україні відновитися", — сказала Пелосі.

Голова комітету з асигнувань Палати представників Роза Делауро заявила, що пакет допомоги Україні "допоможе українському народові у найвідчайдушнішу годину потреби".

Республіканці також схвалили це рішення — рідкісний прояв двопартійності в глибоко розділеному Конгресі.

Нагадаємо, що МВФ затвердив рішення про виділення Україні 1,4 мільярда доларів.

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