Ірпінь закривають на виїзд і будуть перевіряти всі автівки - мер

Ірпінь закривають на виїзд і будуть перевіряти всі автівки - мер

Поліція проводитиме посилене патрулювання міста.

Місто Ірпінь Київської області, яке нещодавно повністю звільнили від окупаційних військ РФ, закривають на виїзд.

Також будуть перевіряти всі автівки, щоб боротися з мародерством у місті.

= Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, поліція проводитиме посилене патрулювання міста.

"Місто повністю зачинене на виїзд, проводиться огляд всіх машин без виключення. Поліцейська, чи Маркушина, чи тероборони, чи пожежник, будуть перевіряти всіх на 100%", - сказав мер.

Нагадаємо, 28 березня стало відомо, що ЗСУ звільнили Ірпінь від окупантів.

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