Ховають просто у дворах: в Ірпені під вибухами знайшли 14 тіл загиблих людей

Ховають просто у дворах: в Ірпені під вибухами знайшли 14 тіл загиблих людей

Окупанти продовжують обстрілювати Ірпінь.

В Ірпені Київської області попри постійні ворожі обстріли все ж вдалося запакувати та передати до моргу на експертизу 14 тіл загиблих.

Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

За його словами, окупанти продовжують обстріли, фіксуються й прильоти ворожих мін 120 калібру, розриви. За минулу добу робочій групі в Ірпені вдалося все ж таки знайти 14 тіл загиблих, упакувати їх і передати до моргу.

"Під керуванням голови Київської ОВА Олександра Павлюка ми відпрацювали механізм щодо пошуку і фіксації тіл загиблих, насамперед, перш за все, відпрацьовуємо Ірпінь. Учора ця спеціальна група працювала, обов’язково ми долучаємо слідчих, вони роблять первинний огляд, залишаємо спецпризначенців, вибухотехніків…, звичайно залучаємо ДСНС. Після огляду пакуємо вказане тіло і передаємо людей на безпечну територію, де воно безпосередньо доставляється до судово-медичної експертизи", - сказав він.

Нєбитов додав, що Нацполіція намагатиметься узагальнити дані про всіх загиблих, в тому числі й тих, хто самовільно похований у дворах.

"Зараз від громадян стала надходить така інформація щодо поховання таких тіл у дворах. Ми відзначаємо, що дуже багато самовільних є поховань, і ми розуміємо, що для нас, поліцейських, буде багато роботи щодо ексгумації цих тіл, встановлення осіб. І надалі будемо намагатись цю інформацію узагальнювати, щоб дати змогу родичам побачити, де тіла їх загиблих близьких і дати можливість нормально по-християнськи поховати", - сказав Нєбитов.

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