21 удар: оккупанты продолжают обстреливать Харьков

Горячее всего на Изюмском направлении.

Российские войска нанесли минимум 21 удар с артиллерии, минометов, танков по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Новых Домов, центра города и Дергачев.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"По области — горячее всего на Изюмском направлении, там наши ВСУ ведут активные бои с оккупантами. При этом оборонительные позиции врага возле Изюма сейчас более уязвимы, поскольку силы РФ концентрируют в направлении Донбасса. Чтобы избежать возможных последствий боевых действий на территориях населенных пунктов Изюмского района мы постепенно эвакуируем население", — сказал он.

Олег Синегубов отметил, что противник ведет активную разведку и запускает беспилотные летательные аппараты, боевой авиации оккупантов над городом не наблюдают.

Ранее стало известно, что в Луганской области продолжаются бои с российскими оккупационными войсками в отдельных районах Рубежного и Попасной. Из-за обстрелов российских оккупантов 2 апреля наибольшие разрушения получили Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

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