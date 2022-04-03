Очільник МЗС Греції прибув до Одеси: фото, відео

Нікос Дендіас зазначив, що він обговорив життя грецької меншини в Одесі.

Голова МЗС Греції у неділю, 3 квітня прибув до Одеси, де зустрівся з міським головою Геннадієм Трухановим.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас.

Він зазначив, що спочатку прибув до Молдови, звідки вирушив до Одеси та зустрівся з міським головою Трухановим.

Нікос Дендіас зазначив, що він обговорив життя грецької меншини в Одесі та прогулявся українським містом.

Також голова МЗС Греції повідомив про відновлення роботи Генерального консульства Греції в Одесі.

Η είναι παρούσα στην Οδησσό. Από σήμερα θα λειτουργήσει ξανά το Γενικό Προξενείο, το οποίο θα βοηθήσει στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, τη δημιουργία διαδρόμων εκκένωσης για την ομογένεια, αν χρειαστεί και θα υπογραμμίσει την ιστορική μας παρουσία στην πόλη της . pic.twitter.com/zcm3vNOQQW — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 3, 2022

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на звірства російських окупантів у звільненій Київській області. Він вимагає покарати росіян, які чинили звірства у Бучі.

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