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Очільник МЗС Греції прибув до Одеси: фото, відео

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Очільник МЗС Греції прибув до Одеси: фото, відео

Нікос Дендіас зазначив, що він обговорив життя грецької меншини в Одесі.

Голова МЗС Греції у неділю, 3 квітня прибув до Одеси, де зустрівся з міським головою Геннадієм Трухановим. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас. 

Він зазначив, що спочатку прибув до Молдови, звідки вирушив до Одеси та зустрівся з міським головою Трухановим. 

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Нікос Дендіас зазначив, що він обговорив життя грецької меншини в Одесі та прогулявся українським містом. 

Також голова МЗС Греції повідомив про відновлення роботи Генерального консульства Греції в Одесі. 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на звірства російських окупантів у звільненій Київській області. Він вимагає покарати росіян, які чинили звірства у Бучі.

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