"Втратив моральне право": окупаційна влада Криму "покарає" Усика

Українського боксера позбавлять нагороди "За вірність обов’язку".

Окупаційна влада Криму вирішила позбавити WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) відзнаки "За вірність обов’язку".

Про це заявив голова окупаційної державної ради республіки Крим Володимир Константинов.

Окрім українського боксера, нагород та звань будуть позбавлені колишній прем’єр АР Крим Сергій Куніцин та колишній президент України Леонід Кучма.

"Держрада готує проєкт закону республіки Крим, у відповідність до якого ми позбавлятимемо державних нагород осіб, які втратили моральне право носити зазначені нагороди, у тому числі найвищі.

Перші прізвища у цьому списку є. Кучма буде позбавлений звання «Почесний кримчанин», Куніцин та Усик — відзнаки "За вірність обов’язку" — цитує Константинова "РІА Новини".

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

35-річний спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Тим часом, російські окупанти оселилися у будинку українського чемпіона у Ворзелі. Згодом його дружина Катерина показала наслідки перебування окупантів в їхньому будинку.

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