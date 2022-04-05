"Потерял моральное право": оккупационные власти Крыма "накажут" Усика

Украинского боксера лишат награды "За верность долгу".

Оккупационные власти Крыма решили лишить WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) награды "За верность долгу".

Об этом заявил глава оккупационного государственного совета республики Крым Владимир Константинов.

Кроме украинского боксера, наград и званий будут лишены бывший премьер АР Крым Сергей Куницын и бывший президент Украины Леонид Кучма.

"Госсовет готовит проект закона республики Крым, в соответствии с которым мы будем лишать государственных наград лиц, потерявших моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие.

Первые фамилии в этом списке есть. Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", Куницын и Усик — отличия "За верность долгу" — цитирует Константинова "РИА Новости".

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.

35-летний спортсмен выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

Тем временем российские оккупанты поселились в доме украинского чемпиона в Ворзеле. Впоследствии его жена Екатерина показала последствия пребывания оккупантов в их доме.

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