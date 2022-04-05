"Буча – это только начало правды о РФ. Будут сотни других городов": Подоляк обратился к лидерам Европы

Между тем, страны-члены ЕС до сих пор размышляют, давать ли Украине тяжелое вооружение.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз обратился к европейским лидерам предоставить Украине необходимое тяжелое оружие, если не хотят болеть на "синдром Буча".
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Европа, которая все еще боится потерять газ/нефть, должна знать, что Буча – это лишь начало правды о РФ. Будут сотни других городов, куда пришел людоедский "русский мир". Отдайте тяжелое оружие сегодня, если не хотите завтра болеть на "синдром Буча", — говорится в сообщении советника ОП.
Ранее украинская омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека из-за массовых пыток оккупантами мирного населения.
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