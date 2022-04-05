На севере Полтавщины сбиты две российские ракеты

Обломками повредило линии электропередачи в некоторых населенных пунктах.

Во вторник, 5 апреля, на севере Полтавской области силами противовоздушной обороны сбиты две вражеские ракеты.

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, обломками ракеты повредило линии электропередачи. Именно поэтому в пяти селах пока нет света полностью, а в одном частично.

"Ремонтники уже уехали, сегодня планируем возобновить электроснабжение. Все будет Украина! Верим в ВСУ", — написал глава области.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 5 апреля, в Ровенской области сбили две российские ракеты. За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны Украины отлично отработали по ракетам оккупантов, которые те запустили с территории Беларуси: сбили четыре вражеских объекта. Целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях.

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