На півночі Полтавщини збито дві російські ракети

Уламками пошкодило лінії електропередачі у деяких населених пунктах.

У вівторок, 5 квітня, на півночі Полтавської області силами протиповітряної оборони збито дві ворожі ракети.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, уламками ракети пошкодило лінії електропередачі. Саме тому у пʼяти селах поки що немає світла повністю, а в одному - частково.

"Ремонтники вже виїхали, сьогодні плануємо відновити електропостачання. Все буде Україна! Віримо в ЗСУ", - написав очільник області.

Як повідомлялося, у ніч проти вівторка, 5 квітня, у Рівненській області збили дві російські ракети. Загалом за минулу добу сили протиповітряної оборони України відмінно відпрацювали по ракетам окупантів, які ті запустили з території Білорусі: збили чотири ворожі об'єкти. Цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.

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