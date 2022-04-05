Вночі у Рівненській області збили дві російські ракети

Небо під контролем ЗСУ.
У ніч прои вівторка, 5 квітня, у Рівненській області збили дві російські ракети.
Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
"Вночі силами ППО збито дві ворожі цілі. Небо під контролем ЗСУ. Наближаємо перемогу України", - написав він.
До слова, вночі сирени лунали майже по всій Україні. Зокрема, на Дніпропетровщині ППО збила дві російські ракети. Уламки спричинили пожежу в одному з сіл. Станом на ранок ситуація в області її очільник Валентин Резніченко назвав контрольованою. Окупантів на території немає.
Нагадаємо, ввечері, 3 квітня, російська армія пошкодила об'єкт критичної інфраструктури у Тернополі. Це була перша атака на область від початку війни, 24 лютого. ЗСУ вчасно знешкодили ворожий об'єкт. Однак осколками зачепило об'єкт критичної інфраструктури і він є непридатним для використання.
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