Ночью в Ровенской области сбили две российские ракеты

Небо под контролем ВСУ.

В ночь на вторник, 5 апреля, в Ровенской области сбили две российские ракеты.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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"Ночью силами ПВО сбиты две вражеские цели. Небо под контролем ВСУ. Приближаем победу Украины", — написал он.

К слову, ночью сирены звучали почти по всей Украине. В частности, в Днепропетровской области ПВО сбила две российские ракеты. Обломки вызвали пожар в одном из сел. По состоянию на утро ситуация в области ее глава Валентин Резниченко назвал контролируемой. Оккупантов на территории нет.

Напомним, вечером, 3 апреля, российская армия повредила объект критической инфраструктуры в Тернополе. Это была первая атака на область с начала войны, 24 февраля. ВСУ вовремя обезвредили вражеский объект. Однако осколками задето объект критической инфраструктуры и он непригоден для использования.

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