В Рубежном россияне попали в цистерну с азотной кислотой

В Рубежном россияне попали в цистерну с азотной кислотой

Людям советуют не выходить из укрытий и домов.

В Рубежном Луганской области армия Российской Федерации попала в цистерну с азотной кислотой.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Рубежном орки попали в цистерну с азотной кислотой", — написал глава области.

Он призвал людей не выходить из укрытий, а тем, кто в помещении — закрыть двери и окна. Также стоит готовить маски для лица.

"Во время местного действия на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", — подчеркнул Гайдай.

Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании, попадании на кожу и слизистые.

Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабом отравлении появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость. При тяжелом: отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут; на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло; При проглатывании азотной кислоты следует промывать желудок большим количеством воды.

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