Россия обстреливает Харьковщину из танков и минометов: есть погибшие и раненые местные жители

Россия обстреливает Харьковщину из танков и минометов: есть погибшие и раненые местные жители

За сутки кафиры нанесли более полусотни ударов.

Российская армия продолжает обстреливать Харьков и область: в результате атак врага погибли и ранены мирные жители.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, за прошедшие сутки войска страны-оккупантки нанесли 54 удара из разных видов оружия дального действия. В частности, использовали артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО. Пострадали районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.

Среди мирного населения есть пострадавшие в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе в результате атак армии РФ погибли четыре человека, а трое человек госпитализированы. В Чугуевском районе двое погибших. Кроме того, пять человек ранены.

Как сообщалось, некоторые села в Киевской области после обстрелов просто перестали существовать. В селах северо-западнее столицы, на протяжении всего марта страдавших от решительного нашествия, находят тела расстрелянных местных жителей. Людей кафиры расстреливали с дистанции: в машинах, когда местные пытались бежать из атакованных населенных пунктов, и хладнокровно одиночными выстрелами в голову — прямо в погребах.

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