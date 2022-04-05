Некоторые села на Киевщине после обстрелов просто перестали существовать

В Мощуне не осталось ни одного полностью уцелевшего сооружения

В селах северо-западнее столицы, на протяжении всего марта страдавших от решительного нашествия, находят тела расстрелянных местных жителей. Людей оккупанты расстреливали с дистанции — в машинах, когда местные пытались бежать из атакованных населенных пунктов, и хладнокровно одиночными выстрелами в голову, прямо в погребах, вероятно, когда сами убегали во время контрнаступления украинских защитников.

Об этом говорится в ТСН.

Здесь – ветер ныне, единственный сплошной хозяин. «По состоянию на воскресенье, это 128 полностью сгоревших домов дотла. Больше всего пострадали: Мощун, Озера, Гостомель, Горенко…», – рассказывают в ГСЧС.

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Пламя, вспыхивающее по много раз в день от патронов вражеской артиллерии, могло уничтожить гораздо больше зданий. Если бы не пара специальных автомобилей – пол села выгорело бы полностью.

Местные — пожарные, то преимущественно ветераны спасательного дела. И здешние терробороновцы. Делали, рассказывают – все, на что только хватало ресурса

А в соседнем Мощуне, где не осталось ни одного полностью уцелевшего сооружения, собственное сражение за выживание, чуть ли не из подполья — развернула бабушка Лида. Сюда, в Мощун, особенно когда оккупанты начали варить артиллерией непрерывно, уже не мог добраться никто. Женщина признается, битва с огнем стала ее ежедневным делом. «Самая же малая, так я так: внизу полное ведро лила, а как, где выше – ведро делила на два, на три раза, и кому попадет», – рассказывает женщина.

Она научилась слушать воздух, и смогла выжить, среди сплошного ада.

Через реку рашистские захватчики планировали добраться до столицы. Но помешали — украинские защитники. Бои в районе Мощуна шли несколько недель подряд. Во что вылилась враждебная ярость здесь видно невооруженным глазом.

По меньшей мере – трижды, оккупанты пытались здесь навести понтонную переправу, через реку Ирпень и трижды украинские военные их здесь разбивали. Но цена той победы – невероятно высока. «Наша деревня вообще практически не осталась», — говорят местные.

Был период, в марте, когда рашистам удалось ворваться в село. Вскоре украинские защитники врага выбили и отбросили снова за реку. Но те дни оккупации стали — самыми черными, за всю историю существования поселка.

По себе оккупанты оставили не только руины, но и тела. Замученных и казненных, местных жителей. «Человек просто скрывался, он никому не угрожал. Она просто пряталась в подвале. Зашли и выстрелили в ухо», — рассказывают бойцы о теле мужчины, которого достали из погреба.

Жизнь мужчины оборвала пистолетный выстрел, вероятно, специальным патроном для разрушения брони. Оружие, именно для таких патронов, перед тем, как ворваться в Украину, получили русские полицейские-спецназначения. Документы об этом наши бойцы нашли на Ирпинском мосту, когда разбили вражескую колонну.

«Это вкладыш на оружие, которое получали спецназовцы, направляясь в Украину. Росгвардия, СОБР», – рассказывают военные.

В селах Киевской области, освобожденных от рашистов, находят тела расстрелянных местных жителей

Они ехали убивать украинцев, но остановили их на рубеже Мощуна. Теперь, кремлевские палачи в форме "Росгвардии" уничтожены украинскими защитниками, просто валяются на улицах поселка. Кое-где – в одиночку. Случается целой компанией, рядом с украденным баяном.

Даже свиньи и проголодавшиеся псы обходят остатки оккупантов. Бесславный конец среди сплошной руины. Это то, что получили рашисты на подступах к украинской столице. Ликвидированных захватчиков украинские военные собирают передать в Россию. Возможно, в обмен на тела павших за Родину украинских воинов. В то же время, между руинами, ищут уцелевших гражданских.

«Вчера были люди, которые 38 суток просидели в подвале. Я не могу его передать, их состояние. Насколько они не понимали, где они находятся, какое время, какая дата, какая власть. Вообще, кто победил или не победил», — рассказывает жительница Горенки Лариса Лещинская.

Тем односельчанам, говорит Лариса, уже оказывают медицинскую и психологическую помощь. Но люди будут нуждаться еще в приюте хотя бы временного. В то же время те, кто покинул собственные дома, уже рвутся домой. Но прежде чем разрешить людям вернуться, всю территорию должны тщательно обследовать саперы. Убегая, оккупанты оставили после себя сотни скрытых смертельных ловушек.

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