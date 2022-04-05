Победа Украины в войне с Россией: Зеленский назвал три самых главных пункта

По его словам, вопрос Донбасса будет самым сложным.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что в его понимании станет победой Украины в войне с Россией.

Об этом он сказал 5 апреля во время интервью украинским СМИ.

"Прежде всего, чтобы не потерять наш суверенитет. Это очень важно. Второе – я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье – никаках не может быть разговоров о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией. Это только наша — украинская территория. Я согласен с тем, что там может быть вопрос об отсрочке этого. Это может быть такое компромиссное решение. И Донбасс для меня — это Украина, для нас для всех — это Украина. О территориях, которые они сейчас оккупировали, мы просто не говорим. Даже не обсуждается какой-либо статус территорий, которые были под нашим контролем до 24 февраля. Об этом мы не говорим, хотя условия такие есть, мы их слышали в самом начале. И Донбасс, какой будет, как говорят Сталинград, а он будет — будет именно за это. И то, что Россия признала ОРДЛО — мы должны найти выход из этой ситуации. Мы как Украина. Для нас эти территории украинские и сохранение их статуса как украинских — для нас очень важно", — заявил Зеленский.

Президент Украины заявил, что сочтет победой откат российских войск на позиции, которые были по состоянию на 23 февраля.

"Я лично сегодня считаю — это победа Украины. Честно, я так считаю. Я понимаю, где мы, кто мы, что мы за страна, что мы потеряли, что мы можем потерять и что мы сохранили. И я считаю, что отбить полномасштабную войну в точку, с которой она началась, до 24 числа — для нас это точно победа", — заявил Зеленский и уточнил, что не только дипломатическая победа но и в войне.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 41-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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