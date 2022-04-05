Бучанцы находят новые тела убитых, и людей, которые из-за отсутствия связи. не знают об освобождении территории

На каждой улице Бучи все еще пахнет смертью.

Застреленные выстрелом в голову, с завязанными руками и глазами — об ужасах, которые устроили россияне в Буче, еще долго будут свидетельствовать улицы этого разбитого обстрелами городка, всего в 20 километрах от Киева. Пока там говорят о, по меньшей мере, 300 погибших насильственной смертью бучанцев. На самом деле их количество еще больше. Потому что каждый день там находят новые тела убитых украинцев.

Об этом говорится в ТСН.

Павел впервые видит стихийную могилу, где похоронили его друзей. Она во дворе чужого дома. Сюда, убитые супруги и еще двое расстрелянных мужчин принесли соседи. И рассказали Павлу, за что убили его близких.

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«Они отказались покидать свою квартиру, а эти захотели поселиться. Кадыровцы кажеться. И так расстреляли», — говорят мужчине.

На каждой улице Бучи все еще пахнет смертью. Такие стихийные захоронения здесь в каждом квартале. Самое большое – возле церкви. В нем не менее 50 тел. В черные пакеты складывали не всех, некоторых просто сбрасывали в яму. Видно, что у людей связаны руки, их однозначно пытали.

По официальным данным погибших в Буче более трехсот. Но на самом деле больше. Просто найти всех пока не успели.

Съемочная группа ТСН нашла случайно тело парня. Просто заглянули в недострой с бучанцем Юрием. Он из окна высотки напротив видел, как еще в начале марта, россияне вели сюда человека. Мужчина и подумать не мог, что все время здесь лежит погибший. «Стреляли в рот, потому что полный рот крови. Обратите внимание, руки связаны», – показывает мужчина.

А еще завязаны глаза. «Мы с дедом видели, как его вели. Пять человек вели одного», — говорит Юрий.

В Буче ежедневно находят новые тела убитых украинцев

Рядом работают саперы. Журналисты сообщают правоохранителям о своей находке. Те просят выйти из помещения. Они предполагают, что тело мужчины может быть заминировано, поэтому берутся это проверять. «Есть специально установленные растяжки, которые после себя орки остались. Они могут минировать авто, при открывании оно срабатывает. Они под тело могут заложить гранату, а когда смещают, может взорваться», — объясняет заместитель начальника ГУ ГСЧС Киевщины Богдан Данилюк.

Разбитые дома, больницы, магазины в своих разорванных обстрелами стенах хранят сотни трагических историй. Как эта школа, во дворе которой стояла артиллерия россиян. Ту пряталась сотня людей, но выжили не все.

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«Орда бросила сюда гранаты. Мы вот две нашли. Они говорили 4 штуки. Девушка здесь погибла», – говорят саперы.

А всех остальных выгнали под открытым небом, под огонь вражеской артиллерии и обстрелы из ракет. Весь месяц оккупации в Буче оставалось более 3 тысяч человек. Теперь большинство без крова. Как-то их поддержать пытаются украинские армейцы — привезли полевую кухню, чтобы накормить горячим.

Но самая большая очередь за лекарством. Их, равно как и свежие продукты, в Буче просто не найти.

Прийти за гуманитаркой действительно могут не все бучанцы. В городке отсутствует свет, а потому и доступ к связи и информации, поэтому многие люди до сих пор не знают, что Буча уже освобождена от оккупантов.

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