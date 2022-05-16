Кулеба приехал в Брюссель: обсудит шестой пакет санкций и членство Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины будет обсуждать с европейскими партнерами вопрос введения нефтяного эмбарго против России, включенного в шестой санкционный пакет ЕС.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл с рабочим визитом в Брюссель.
Об этом он сообщил в Twitter.
Дмитрий Кулеба проводит переговоры с руководством стран Европы с тем, чтобы скоординировать дальнейшую военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, а также продвижение к членству в ЕС.
"Начал визит в Брюссель, чтобы продвигать шестой пакет санкций ЕС, который должен включать нефтяное эмбарго. Сосредоточусь также на дальнейших поставках оружия и предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Считаем, что Украина заслуживает индивидуальной оценки за собственные достижения", — говорится в сообщении.
Напомним, Кулеба считает, что решение о введении эмбарго на нефть из РФ уже близко.
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