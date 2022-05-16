Газ в Украину можно импортировать из четырех стран: каких именно

Газ в Украину можно импортировать из четырех стран: каких именно

Украина может получать природный газ из Греции, Хорватии, Польши и Литвы через LNG-терминалы.

Украина остается надежным транзитным партнером для европейских заказчиков.

Об этом генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил в Facebook.

Также читайте ЕС рассматривает ограничение цены на газ в случае перебоев в поставках из России — СМИ

“Уже сейчас в Украину можно импортировать газ из СПГ (сжиженный природный газ – ред.) LNG терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы. В настоящее время происходит значительный транзит газа из Польши в Венгрию через ГТС Украины. Более 1 млн. куб. м в сутки. Украина становится важным транспортным газовым хабом для стран Восточной и Южной Европы", – сказал глава компании.

По словам Макогона, Оператор ГТС Украины в прошлом году удвоил объем поставок гарантированных мощностей в Украину, которые сейчас составляют 54 млн куб.м в сутки. В частности, были впервые созданы гарантированные импортные мощности из Венгрии (8 млн. в сутки) и Польши (4 млн. в сутки), увеличены мощности из Словакии (до 42 млн. в сутки от 27 млн.).

Ранее стало известно, что правительство Украины планируется достичь полной энергетической независимости, чтобы самостоятельно на 100% обеспечивать собственные потребности.

Напомним, решение вопроса о введении нефтяного эмбарго против России, которое включено в шестой пакет санкций Евросоюза, уже близко. Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, европейские страны тяжело работают над решением вопроса по газу.

Сможет ли Украина и Европа лишить Россию "газо-нефтяной дубинки" – Андрей Сибига

Читайте также: