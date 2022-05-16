Газ до України можна імпортувати із чотирьох країн: яких саме

Газ до України можна імпортувати із чотирьох країн: яких саме

Наразі Україна може отримувати природний газ із Греції, Хорватії, Польщі та Литви через LNG-термінали.

Україна залишається надійним транзитним партнером для європейських замовників.

Про це генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон повідомив у Facebook.

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“Вже зараз в Україну можливо імпортувати газ з СПГ (скраплений природний газ - ред.) LNG терміналів Греції, Хорватії, Польщі та Литви. Наразі відбувається значний транзит газу з Польщі в Угорщину через ГТС України. Понад 1 млн куб. м на добу. Україна стає важливим транспортним газовим хабом для країн Східної та Південної Європи”, — сказав глава компанії.

Зі слів Макогона, “Оператор ГТС України” минулого року подвоїв обсяг поставок гарантованих потужностей в Україну, які зараз складають 54 млн куб.м на добу. Зокрема, були вперше створені гарантовані імпортні потужності з Угорщини (8 млн на добу) і Польщі (4 млн на добу), збільшені потужності зі Словаччини (до 42 млн на добу від 27 млн).

Раніше стало відомо, що уряд України планує досягти повної енергетичної незалежності, аби самотужки на 100% забезпечувати власні потреби.

Нагадаємо, вирішення питання запровадження нафтового ембарго проти Росії, яке включене до шостого пакету санкцій Євросоюзу, вже близько. Як зауважив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, європейські країни тяжко працюють над розв'язання питання щодо газу.

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