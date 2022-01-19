Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике

Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике

Оказывается, есть некоторые продукты, которые нельзя хранить в холодильнике. Хотя многие хозяйки ставят их туда, не задумываясь. Можно ли хранить в холодильнике шоколад, авокадо, дыню или кофе – читайте в материале ТСН.ua.

Свежий базилик

Это тропическое растение, а потому холод оно переносит довольно плохо и сразу чернеет. Рекомендуется не ставить его в холодильник, а хранить в тени в стакане с водой. Чтобы базилик дышал и оставался зеленым, сверху его можно накрыть пакетом с застежкой.

Целая дыня

Если вы думаете, какие продукты нельзя хранить в холодильнике, обязательно отнесите дыню в этот список. Пока она еще не порезана на куски, ставить ее в холодильник не стоит, ведь холод вдвое сокращает количество содержащихся в ее составе антиоксидантов.

Целый арбуз

Похожая ситуация и с арбузом. Его не нужно хранить в холодильнике до тех пор, пока не порежете плод на куски. А после этого нужно взять полиэтиленовый пакет, завернуть им ягоду и только тогда положить в холодильник.

Лук

Чтобы оставаться свежим, продукт требует постоянной циркуляции воздуха. Сохраняется она в подвале или другом темном месте в бумажном пакете с отверстиями. Но не забудьте положить лук подальше от картофеля, который может быстро испортиться от такого соседства (через газы и влагу, которую выделяет лук).

Какие продукти запрещено хранить в холодильнике: картофель, лук, чеснок / Pexels

Картофель

Еще один продукт, который нельзя хранить в холодильнике, ведь из-за низких температур входящий в ее состав крахмал превращается в сахар. Рекомендуется оставлять картофель при температуре не ниже 8°С в бумажном пакете и темном месте.

Кофе

В холодильнике повышена влага, которая испортит кофейные зерна и лишит их особого аромата.

Помидоры

Казалось бы, что в список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике, точно не попадут помидоры. Но из-за холода их химический состав меняется, аромат выветривается, а поверхность темнеет.

Острый соус

Чтобы он не потерял своих вкусовых свойств, нужно хранить острый соус в подвале. Благодаря уксу и консервантам, он не испортится.

Чеснок

Чтобы сохранить приятный аромат, дольки чеснока рекомендуется положить в пластиковый контейнер с крышкой и оставить в темном месте при температуре не ниже 15°С.

Орехи

Есть продукты, которые нельзя хранить в холодильнике, потому что они теряют в холоде свой вкус или аромат. Именно это случается с орехами. Лучше положите его в герметичную упаковку и оставьте при комнатной температуре.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике: мед, варенье, джем / Pexels

Мед

Его категорически нельзя хранить в холодильнике, ведь из-за низких температур он кристаллизуется.

Авокадо

Если вы хотите, чтобы очень спелые авокадо хранились дольше, тогда их следует оставить в холодильнике. Но, чтобы они быстрее созрели, подойдет только комнатная температура.

Хлеб

В холодильнике хлеб быстро пересушивается, поэтому если вы вдруг купили слишком много этого продукта, лучше хранить его в морозильной камере. И уже перед употреблением размораживать небольшое количество.

Масло растительное (подсолнечное, оливковое)

Ее следует хранить в темном и прохладном месте, но отнюдь не в холодильнике. Из-за низких температур она потеряет свои свойства и станет вязкой. Персики Персики, как и сливы, абрикосы или нектарины, нужно хранить в комнате, так что они смогут созреть.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике: болгарский перец, огурцы, помидоры / Pexels

Болгарский перец

В список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике, входит также и болгарский перец. Там он перестает хрустить и теряет вкус и аромат.

Огурцы

Их нужно хранить в прохладном месте, но не стоит выбирать холодильник, ведь здесь они станут водянистыми.

Баклажаны

Если вы собираетесь съесть их сразу после покупки, то можете хранить прямо на столе, ведь в холодильнике они потеряют свои вкусовые свойства.

Бананы

Среди продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике, бананы занимают самое важное место, но многие забывают или не знают этого. Из-за низких температур и повышенной влаги фрукты начинают гнить, темнеть, а также теряют свой вкус. Лучше хранить их в темном месте и подвесить (как будто они все еще висят на пальме).

Шоколад

Холод и конденсат плохо влияют на шоколад, он белеет и теряет свои вкусовые свойства. Рекомендуется положить плитку шоколада в темном и прохладном месте, где он не растает.

Какие продукты запрещено хранить в холодильнике: цитрусовые, бананы, ягоды / Pexels

Цитрусовые

Из-за высокой влажности они могут гнить, а лимоны и лайм очень быстро впитывают лишние запахи.

Ягоды

Низкая температура и влага могут испортить эти продукты, поэтому их лучше хранить при комнатной температуре.

Сухофрукты

Излишняя влага может вызвать гниение и быструю порчу продуктов. Для сухофруктов важна постоянная циркуляция воздуха, поэтому их нужно время от времени перебирать и хранить при температуре не ниже 0, а лучше +10°С.

Джем, варенье

Закрытые стерилизованы банки можно хранить в темном прохладном месте. Даже если вы уже открыли варенье, тоже оставьте его в холодном месте, а не в холодильнике. Из-за того, что дверца часто открывается, внутрь может попасть теплый воздух, что приведет к порче продукта.