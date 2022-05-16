Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: обвиняемого просят отпустить на фронт

11 и 12 мая состоялись заседания по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. В связи с военным положением и другими факторами процесс состоялся по видеосвязи.

По делу назначена повторная экспертиза, которая должна установить точные обстоятельства смерти мальчика, а также обвиняемым продолжили меры пресечения. Фигуранты дела Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей будут находиться под залогом, а бывший полицейский Иван Приходько останется в СИЗО.

Об этом "Суспильному" сообщил прокурор Сергей Самчук.

Впрочем, адвокат Ивана Приходько просит освободить его из-под стражи, чтобы бывший полицейский уехал на фронт защищать Украину.

"Его обвинение под статью подпадает, чтобы его уволили из-под стражи. Увольняет суд, но инициирует прокуратура. Если такое решение будет, то в течение 24 часов Приходько должен прийти в военкомат и его отправляют куда-нибудь в Вооруженные силы Украины. Дело против него могут приостановить, но выделить в отдельное производство", — сказал адвокат Ивана Приходько Виктор Чевгуз и добавил, что соответствующие ходатайство направил в Генеральную и областную прокуратуру.

По его словам, желания обвиняемого идти в ВСУ не направлены на то, чтобы освободиться от ответственности.

"Это не освобождает от уголовной ответственности. А из-под стражи его освободят, и он пойдет воевать. Человек три года был под стражей. Его обвиняют по 119-й статье — "Убийство по неосторожности", где предусмотрено пять лет лишения свободы Он больше половины уже отбыл. Зачем держать человека? Тем более вина не доказана?", — сказал адвокат.

В то же время, бабушка убитого мальчика Александра Тлявова выступает против того, чтобы Приходько выпустили из-под стражи, ведь считает, что это приведет к затягиванию дела.

"Он даже кричит, так рвется ехать воевать. Верховная Рада проголосовала же за изменения, теперь он тоже подпадает. Я не понимаю, как можно выпускать?! Приговора суда нет", — возмущается бабушка.

По словам прокурора Сергея Скамчука, ходатайство об освобождении Приходько из-под стражи в пользу защиты страны в прокуратуру еще не поступало.

Следующее заседание по делу назначено на 15 июня.

Напомним:

31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком в Киевской области двое пьяных полицейских решили развлечься и пострелять в жестяные банки. По стечению обстоятельств, под пули попал 5-летний Кирилл Тлявов . Мальчик был доставлен в больницу в Киеве.

. Мальчик был доставлен в больницу в Киеве. 1 июня следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство. 2 июня полицейским объявили подозрения — ДБР смягчило категорию преступления .

. Через несколько дней, 3 июня, стало известно о смерти мальчика в больнице . Прокуратура переквалифицировала дело.

. Прокуратура переквалифицировала дело. 5 июня 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что виновные в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова понесут и политическую, и уголовную ответственность .

. Вскоре были задержаны работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Владимир Петровец и Иван Приходько , которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, как утверждали свидетели, устроили стрельбу по бутылкам. В результате пуля попала в мальчика, который был на детской площадке. В ходе досудебного расследования было установлено, что с поличным во время стрельбы находились еще двое гражданских — одному из них также объявили подозрение. Второй – несовершеннолетний парень.

4 июня 2020 года суд избрал им меры пресечения — заключение под стражу без возможности внесения залога.

Один из экс-полицейских до сих пор находится под стражей. Двое фигурантов в прошлом году были освобождены из-под стражи после внесения залога. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери, мера пресечения для него — личное обязательство.

В мае 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что за два года состоялось 30 судебных заседаний по трагедии и заявила, что держит дело на личном контроле.