З території РФ окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини

З території РФ окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Країна-агресорка Росія не припиняє обстріли прикордоння Чернігівської і Сумської областей зі своєї території.

У ніч проти 25 травня о 3:40 загарбники завдали удару по Чернігівщині, а ввечері 24 травня відбулися обстріли територій Сумщини.

Про це повідомили у ДПСУ.

З боку російського населеного пункту Любачене був обстріл прикордонної території Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Зарагбники держави-терористки коригували вогонь за допомогою дронів та гатили зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм.

Напередодні ввечері пара ворожих літаків двічі здійснювала пуски некерованими ракетами в напрямку Шосткинського району Сумщини. Біля іншого села цього ж району розірвалося вісім боєприпасів. Крім того, сім мін вибухнули на околиці населеного пункту Конотопського району регіону.

Як повідомлялося, станом на 25 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали понад 29,4 тисячі осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському напрямку.

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