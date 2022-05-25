Окупанти підібралися до Сєвєродонецька на відстань міномета - Гайдай

Місто Сєвєродонецьк Луганськї області цілодобово під ворожим вогнем.

На околицях міста тривають бої.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни підійшли ближче до Сєвєродонецька, вже можуть гатити з мінометів. Місто цілодобово під ворожим вогнем. Рашисти б‘ють по місцям, де імовірно можуть переховуватися люди. Постійно прилітає на територію хімзаводу "Азот". Тривають бої на околицях міста, всередину обласного центру орки не зайшли", - розповідає Гайдай.

Він додає, що росіяни зібрали всі свої сили, аби захопити Луганщину, а подальшу долюрегіону вирішать події вже цього тижня.

Нагадаємо, що росіяни останніми днями обстрілюють безперервно житловий масив у Сєвєродонецьку, дістатися до місця загибелі людини вкрай складно.

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