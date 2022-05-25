Nike закрывает магазины в России

Популярный американский производитель спортивной обуви и одежды Nike закрывает все свои магазины в России.

Компания не стала продлевать договор со своим франчайзи в РФ Inventive Retail Group и поэтому IRG теперь вынуждена закрыть все магазины бренда.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на президента IRG Тихона Смыкова.

"По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом", — заявил Смыков, отметив, что это сообщение для него и всех сотрудников стало ударом.

Точной даты закрытия магазинов Nike не сообщают, однако отмечается, что все магазины сети будут закрыты после того, как закончатся товарные запасы.

По мнению директора ритейл-департамента Core.XP Марины Малахатько, отказ от продления соглашения с IRG в общем-то может означать выход Nike с российского рынка.

По данным на сайте IRG, известно, что с марта по май количество магазинов Nike в РФ уже и так сократилось со 116 до 56, среди них 19 временно закрыты. IRG управляет 37 точками Nike. Из информации на ее сайте следует, что 9 магазинов сейчас не работают.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 91-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В то же время, международные и европейские компании заявили о выходе с российского рынка.

Читайте также: