Норвегія "переплюнула" Росію у постачанні природного газу до Європи

Норвегія взяла на себе лідерство в постачанні природного газу до Європи, посунувши агресорку Росію.

Це сталося після того, як Москва скоротила поставки енергоносіїв до ЄС.

Про це пише Business Insider з посиланям на Reuters.

Міністр енергетики Норвегії Тер’є Асланд заявив, що його країна планує зберегти видобуток природного газу на нинішньому високому рівні, поки Європа бореться з кризою виробництва електроенергії, яка може підірвати її промисловість.

"Я очікую, що ми зможемо підтримувати рівень виробництва, який ми маємо зараз, до 2030 року", – зазначив Асланд.

Офіційні прогнози свідчать про те, що Норвегія має намір збільшити видобуток природного газу на 8% порівняно з 2021 роком. І відповідно побити рекорд п’ятирічної давності.

Країна випередила Росію після того, як Москва скоротила експорт газу у відповідь на західні санкції. Обмеження поставок "Газпрома" призвело до різкого зростання цін на природний газ у Європі, а еталонні ф’ючерси на газ TTF у Нідерландах підскочили на 220% з початку червня.

Також видання зазначає, що хоча Норвегія має намір підтримувати високий рівень видобутку газу, вона не планує знижувати ціни, щоб зробити європейську енергію доступнішою.

"В принципі, ринок прогнозований. Коли є дефіцит, ціни високі. Це також сприяє збільшенню виробництва та спрямовує газ на ринки, які його найбільше потребують", – додав Асланд.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що два російські газопроводи "Північний потік" до Європи в обхід України потрібно Кремлю виключно для шантажу. Так, Росія шантажує світ як підривом захопленої Запорізької АЕС, так і постачанням газу до Європи.

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