"Газпром" спалює на кордоні з Фінляндією газ, призначений для експорту в Євросоюз

Через обмежене постачання природного газу до Європи через “Північний потік” російський “Газпром” почав спалювати газ у промислових масштабах.

Мешканці прикордонного з Росією муніципалітету Фінляндії спостерігають полум’я газових факелів на російській території. Очевидно, “Газпром” спалює надлишки природного газу, постачання якого до Європи різко скоротилося.

Про це повідомляє фінське видання Yle з посиланням на свідчення очевидців.

Горіння відбувається поблизу компресорної станції "Портова" та однойменного LNG-терміналу на території Росії.

Супутникові знімки системи моніторингу пожеж NASA засвідчили, що цей процес почався 17 червня, відколи російська газова компанія скоротила постачання до ЄС через “Північний потік” із 167 мільйонів кубометрів на добу до 67 мільйонів.

Мешканці муніципалітету Віролахті теж повідомили журналістам, що бачили вогонь, який вирує за російським кордоном.

Фахівці пояснюють, що спалювання газу буває необхідним, якщо він не може бути доставлений споживачу, для того, щоб підтримувати постійний тиск у трубопроводі.

Генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас зауважив, що під час спалювання у факелі утворюється так званий чорний вуглець, тобто сажа, яка прискорює танення снігу та льоду, потрапляючи на нього. Це, в свою чергу, прискорює зміну клімату в північних регіонах.

Нагадаємо, російська компанія "Газпром" наприкінці травня повністю припинила постачати газ до Фінляндії. Причиною цього стала відмова фінів платити за газ у рублях.

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