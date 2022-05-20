Росія вже від завтра припиняє постачання газу до Фінляндії

Росія вже від завтра припиняє постачання газу до Фінляндії

Росія вже завтра, 21 травня 2022 року, припинить постачання природного газу до Фінляндії.

Слід зазначити, що такому рішенню "Газпрому" передувала відмова фінської сторони переходити на нову схему оплати.

Про це повідомляє сама фінська компанія Gasum.

Зазначається, що під час майбутнього літнього сезону, Gasum буде постачати природний газ своїм споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector. Автозаправні станції продовжать роботу в звичайному режимі.

"Дуже прикро, що поставки природного газу за нашим контрактом будуть припинені. Однак ми ретельно готувалися до цієї ситуації і за умови, що не буде перебоїв в газотранспортній мережі, в найближчі місяці ми зможемо забезпечити всіх наших клієнтів газом", - зазначив генеральний директор Gasum Міка Вільянен.

Нагадаємо, раніше російська компанія "Газпром" оголосила, що оплата за рублі є умовою для продовження постачання газу. Натомість фінський уряд та компанії в країні відмовилися приймати умови Кремля і вже почали готуватися до припинення постачання газу з Росії.

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