Під російським Бєлгородом бронетранспортер протаранив житловий будинок: фото

Броньований транспорт російської армії в’їхав у приватний будинок у селищі Бєлгородської області, в якому перебувала мешканка.

У четвер, 4 серпня, бронетранспортер російської армії протаранив житловий будинок у селищі Уразово Бєлгородської області. Обвалився дах і частина стіни будівлі.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, опублікувавши фото з місця пригоди.

“Водій гусеничного бронетранспортера не впорався з керуванням та в'їхав у будинок”, - йдеться у повідомленні.

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У момент зіткнення в будинку перебувала жінка, яка дивом не постраждала. У будинку обвалився дах і частина стіни, в яку врізалася бронемашина.

Судячи з опублікованих кадрів, будинок протаранив МТ-ЛБ — багатоцільовий броньований транспортер-тягач, який використовується російською армією як броньований транспорт для піхоти або тягач для артилерійських систем.

Нагадаємо, у російському місті Бєлгороді на кордоні з Україною вже збудували 28 бомбосховищ, одне з яких обійшлося покупцеві в 7,2 мільйона рублів.

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