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У Бєлгороді почали будувати бункери

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У Бєлгороді почали будувати бункери

Ілюстративне фото / Фото: pixabay.com

У російському місті на кордоні з Україною вже збудували 28 бомбосховищ, одне з яких обійшлося покупцеві в 7,2 мільйона рублів.

У Бєлгороді на сайті "Авіто" з'явилися оголошення про будівництво бункерів.

Про це повідомило місцеве видання "Бєлгородський інформатор".

Видання зв'язалося з автором одного такого оголошення. Як виявилося, це компанія, яка займається будівництвом будинків (а також підвалів та бомбосховищ). Як зізнається автор, вони вже збудували 28 бомбосховищ, одне з яких обійшлося покупцеві в 7,2 мільйона рублів.

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"В основному почали будувати після початку спеціальної воєнної операції. Хтось втік, а хтось бункер зварганив", — розповів автор оголошення.

Нагадаємо, жителі Бєлгорода навмисне пошкоджують свої будинки, щоб отримати компенсацію "за обстріл".

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