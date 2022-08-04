В Белгороде начали строить бункеры

В российском городе на границе с Украиной уже построили 28 бомбоубежищ, одно из которых обошлось покупателю в 7,2 миллиона рублей.

В Белгороде на сайте "Авито" появились объявления о строительстве бункеров.

Об этом сообщило местное издание "Белгородский осведомитель".

Издание связалось с автором одного такого объявления. Как оказалось, это компания, занимающаяся строительством домов (а также подвалов и бомбоубежищ). Как признается автор, они уже построили 28 бомбоубежищ, одно из которых обошлось покупателю в 7,2 миллиона рублей.

"В основном начали строить после начала специальной военной операции. Кто-то сбежал, а кто-то бункер сварганил", — рассказал автор объявления.

Напомним, жители Белгорода умышленно повреждают свои дома, чтобы получить компенсацию "за обстрел".

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