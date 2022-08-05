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Под российским Белгородом бронетранспортер протаранил жилой дом: фото

Дата публикации
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684
Время на прочтение
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© Baza
© Baza
© Baza
© Baza
© Baza
© Baza

Бронированный транспорт российской армии въехал в частный дом в поселке Белгородской области, в котором находилась жительница.

В четверг, 4 августа, бронетранспортер российской армии протаранил жилой дом в поселке Уразово Белгородской области. Обрушилась крыша и часть стены здания.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, опубликовав фото с места происшествия.

"Водитель гусеничного бронетранспортера не справился с управлением и въехал в дом", — говорится в сообщении.

В момент столкновения в доме находилась женщина, чудом не пострадавшая. В доме обрушилась крыша и часть стены, в которую врезалась бронемашина.

Судя по опубликованным кадрам, дом протаранил МТ-ЛБ — многоцелевой бронированный транспортер-тягач, используемый российской армией как бронированный транспорт для пехоты или тягач для артиллерийских систем.

Напомним, в российском городе Белгороде на границе с Украиной уже построили 28 бомбоубежищ, одно из которых обошлось покупателю в 7,2 миллиона рублей.

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