Оккупанты в полночь мощно обстреляли Никополь

Российские войска нанесли удар по городу на Днепропетровщине, о последствиях обстрелов пока не сообщают.

В ночь на 5 августа российские оккупанты нанесли удар по городу Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Обстрелян город Никополь", — написал он после полуночи, не сообщив подробностей о последствиях удара.

Обстрел произошел во время объявленной воздушной тревоги. Администрация призывает жителей города не покидать укрытие до ее окончания.

По словам Евгения Евтушенко, существует риск повторных обстрелов прибрежных территорий Никопольского района.

Напомним, в ночь на 4 августа в Днепропетровской области трижды объявляли воздушную тревогу. Российская армия обстреляла Никопольский и Криворожский районы области. В результате были повреждены почти 50 домов, вспыхнули пожары, перебиты линии электропередачи, изуродовано предприятие. Ранен один человек.

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