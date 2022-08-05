Окупанти опівночі потужно обстріляли Нікополь

Російські війська завдали удару по місту на Дніпропетровщині, про наслідки обстрілу поки не повідомляють.

У ніч проти 5 серпня російські окупанти завдали удару по місту Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Обстріляно місто Нікополь", - написав він після опівночі, не повідомивши подробиць про наслідки удару.

Обстріл стався під час оголошеної повітряної тривоги. Адміністрація закликає мешканців міста не покидати укриття до її закінчення.

За словами Євгена Євтушенка, існує ризик повторних обстрілів прибережних територій Нікопольського району.

Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня у Дніпропетровській області тричі оголошували повітряну тривогу. Російська армія обстріляла Нікопольський та Криворізький райони області. У результаті було пошкоджено майже 50 будинків, спалахнули пожежі, перебито лінії електропередачі, понівечено підприємство. Поранена одна людина.

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