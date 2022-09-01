Фінляндія передасть Україні восьмий пакет військової допомоги

Влада Фінляндії 1 вересня ухвалила рішення про надання Україні вже восьмого пакета військової допомоги.

Що саме міститиме ця допомога – не розголошується з міркувань безпеки.

Про це повідомили у фінському Міноборони.

"1 вересня 2022 року президент республіки на підставі пропозиції уряду ухвалив рішення про те, що Фінляндія скерує до України додаткове військове обладнання. Це вже восьме постачання військової допомоги з Фінляндії до України", – йдеться в опублікованій інформації.

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У Міноборони Фінляндії додали, що задля забезпечення безперешкодної доставки допомоги адресату подальша інформація про зміст, спосіб і терміни надання допомоги не розголошуються.

"Додаткова допомога Фінляндії враховувала і потреби України, і стан ресурсів Сил оборони", – додали у відомстві.

Там не назвали загальну вартість нового пакета допомоги, проте, за інформацією Reuters, йдеться про близько 8,3 млн євро.

Нагадаємо, напередодні у Білому домі анонсували, що найближчими днями США оголосять про чергову порцію військової допомоги для України.

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