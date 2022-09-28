Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T та іншу військову допомогу (список)

За допомогою IRIS-T можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.
Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T та низку іншого озброєння.
Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.
Військова допомога Україні, яку планують надати:
- 10 мостових систем;
- 3 системи середньобалкових мостів;
- 90 важких причепів;
- 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM (зараз доступний бюджет на ще 3 системи);
- 4 самохідні гаубиці 2000 з боєкомплектом;
- 2 реактивні системи залпового вогню MARS II з боєприпасами;
- 50 автомобілів MRAP DINGO;
- "зимовий пакет" (термотканина, генератори, намети та харчування);
- запчастини до великокаліберного кулемета М2;
- 12 тягачів М1070 Oshkosh;
- 12 комунікаційних електронних систем сканування/перешкод;
- польовий госпіталь;
- 20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах з 2000 ракетами;.
- 1592 снаряди 155 мм;
- 255 снарядів Vulcano 155 мм;
- 30 000 патронів калібру 40 мм;
- 6 підйомників;
- 40 розширень частотного діапазону для антидронів;
- 12 броньованих евакуаційних машин;
- 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин;
- 14 тягачів та 14 напівпричепів;
- 43 дрони-розвідники;
- 10 бронеавтомобілів;
- 100 тис. аптечок;
- 5.032 переносних протитанкових засобів
- 200 вантажівок;
- 24 системи боротьби з дронами;
- 16 мостоукладальних танків BIBER.
Раніше пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що Україна отримає системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких навіть немає на озброєнні армії Німеччини
Нагадаємо, що Україна отримає від США $1,1 млрд: у пакеті допомоги - 18 HIMARS і 12 систем Titan, які використовуються для боротьби з безпілотниками.
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