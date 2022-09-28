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Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T та іншу військову допомогу (список)

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Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T та іншу військову допомогу (список)

Фото: Вікіпедія

За допомогою IRIS-T можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T та низку іншого озброєння.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Військова допомога Україні, яку планують надати:

  • 10 мостових систем;
  • 3 системи середньобалкових мостів;
  • 90 важких причепів;
  • 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM (зараз доступний бюджет на ще 3 системи);
  • 4 самохідні гаубиці 2000 з боєкомплектом;
  • 2 реактивні системи залпового вогню MARS II з боєприпасами;
  • 50 автомобілів MRAP DINGO;
  • "зимовий пакет" (термотканина, генератори, намети та харчування);
  • запчастини до великокаліберного кулемета М2;
  • 12 тягачів М1070 Oshkosh;
  • 12 комунікаційних електронних систем сканування/перешкод;
  • польовий госпіталь;
  • 20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах з 2000 ракетами;.
  • 1592 снаряди 155 мм;
  • 255 снарядів Vulcano 155 мм;
  • 30 000 патронів калібру 40 мм;
  • 6 підйомників;
  • 40 розширень частотного діапазону для антидронів;
  • 12 броньованих евакуаційних машин;
  • 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин;
  • 14 тягачів та 14 напівпричепів;
  • 43 дрони-розвідники;
  • 10 бронеавтомобілів;
  • 100 тис. аптечок;
  • 5.032 переносних протитанкових засобів
  • 200 вантажівок;
  • 24 системи боротьби з дронами;
  • 16 мостоукладальних танків BIBER.

Раніше пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що Україна отримає системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких навіть немає на озброєнні армії Німеччини

Нагадаємо, що Україна отримає від США $1,1 млрд: у пакеті допомоги - 18 HIMARS і 12 систем Titan, які використовуються для боротьби з безпілотниками.

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