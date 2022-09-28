Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T та іншу військову допомогу (список)

За допомогою IRIS-T можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T та низку іншого озброєння.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Військова допомога Україні, яку планують надати:

10 мостових систем;

3 системи середньобалкових мостів;

90 важких причепів;

4 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM (зараз доступний бюджет на ще 3 системи);

4 самохідні гаубиці 2000 з боєкомплектом;

2 реактивні системи залпового вогню MARS II з боєприпасами;

50 автомобілів MRAP DINGO;

"зимовий пакет" (термотканина, генератори, намети та харчування);

запчастини до великокаліберного кулемета М2;

12 тягачів М1070 Oshkosh;

12 комунікаційних електронних систем сканування/перешкод;

польовий госпіталь;

20 ракетних установок калібру 70 мм на пікапах з 2000 ракетами;.

1592 снаряди 155 мм;

255 снарядів Vulcano 155 мм;

30 000 патронів калібру 40 мм;

6 підйомників;

40 розширень частотного діапазону для антидронів;

12 броньованих евакуаційних машин;

24 MG3 для броньованих евакуаційних машин;

14 тягачів та 14 напівпричепів;

43 дрони-розвідники;

10 бронеавтомобілів;

100 тис. аптечок;

5.032 переносних протитанкових засобів

200 вантажівок;

24 системи боротьби з дронами;

16 мостоукладальних танків BIBER.

Раніше пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що Україна отримає системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких навіть немає на озброєнні армії Німеччини

Нагадаємо, що Україна отримає від США $1,1 млрд: у пакеті допомоги - 18 HIMARS і 12 систем Titan, які використовуються для боротьби з безпілотниками.

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