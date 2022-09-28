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"Якщо підуть ще раз - втрати у них будуть страшні": Арестович - про потенційний наступ росіян на Київ

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"Якщо підуть ще раз - втрати у них будуть страшні": Арестович - про потенційний наступ росіян на Київ

Фото: Associated Press

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна підготувалась до потенційного наступу на Київ.

Раніше українську столицю не могли окупувати професійні російські військові, а тому це не зможуть зробити і мобілізовані

Про це 28 вересня сказав Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. 

"Беремо Київський напрямок. Тоді ці "герої" приїхали сюди з елітних частин - десантники, кращі мотострілецькі підрозділи. І вже через місяць ми їх вибили. Навіть якби на Київ йшла 100 тисячна армія, їм було би ще гірше, бо однією з їхніх проблем під Києвом було те, що їх було занадто багато. Місцевість не дозволяє використовувати таку кількість людей. Тоді ми були не готові до оборони. Зараз все по-іншому. До того ж російська армія вже не настільки професійна. А зараз якщо вони підуть знову, ми їх виб'ємо, втрати у них будуть страшні. Вони нічого не доб'ються. Вони не вміють воювати, а військова справа - це дуже складна річ", - сказав Арестович. 

Нагадаємо, Путін хоче перекинути війська до Білорусі для удару по Волині та Києву.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
534
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