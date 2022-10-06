Байден розповів, чи зустрінеться він із Путіним на саміті G20

Президент США Джо Байден не заперечив можливої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20.

Про це пише Le Figaro.

Журналісти запитали Джо Байдена, чи планує він зустрічатися та розмовляти з диктатором Путіним на саміті G20. На це президент США відповів, що "це ще належить розглянути". Американський президент додав, що на Балі він планує зустрітись зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

В Білому домі раніше не виключали можливості зустрічі Байдена та Путіна, проте візити президента та диктатора ще офіційно не підтверджені.

Саміт G20: що відомо

В Індонезії стартував саміт голів парламентів країни Великої двадцятки. Ця зустріч є своєрідною підготовкою до саміту лідерів G20, який відбудеться 15-16 листопада на індонезійському острові Балі.

Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявляла, що у президента Байдена немає інтересу для зустрічі з російським диктатором Путіним. Вона наголошувала, що лідери G20 матимуть що сказати диктатору через війну в Україні та порушення норм міжнародного права.

Також президент Індонезії особисто вручив Володимиру Зеленському запрошення на засідання G20. Наразі невідомо, чи український президент братиме в цьому участь.

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