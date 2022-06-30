У Кремлі відповіли, чи поїде Путін на саміт G20 на Балі

У Кремлі відповіли, чи поїде Путін на саміт G20 на Балі

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія отримала запрошення взяти участь у саміті G20 цього року на Балі.

Однак у Кремлі ще не вирішили, чи буде президент РФ присутнім на зустрічі G20.

Про це пише The Guardian.

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Пєсков заявив, що Кремль вирішить "у потрібний час", чи Путін поїде особисто на саміт. Також речник Путіна зазначив, що заяви західних політиків, зокрема прем'єр-міністра Бориса Джонсона, не вплинуть на можливу участь Путіна у саміті G20.

"Пан Джонсон допускає дуже багато різних висловлювань, заяв - вдалих, менш вдалих, зовсім невдалих і жахливих за змістом", - сказав він.

Нагадаємо, що п резидент Індонезії Джоко Відодо, чия країна головує у групі, запросив на зустріч G20 і Путіна, і президента України Володимира Зеленського.

Тим часом італійський прем'єр Драґі виключив присутність Путіна на саміті G20.

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