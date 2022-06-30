У Кремлі відповіли, чи поїде Путін на саміт G20 на Балі

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія отримала запрошення взяти участь у саміті G20 цього року на Балі.
Однак у Кремлі ще не вирішили, чи буде президент РФ присутнім на зустрічі G20.
Про це пише The Guardian.
Пєсков заявив, що Кремль вирішить "у потрібний час", чи Путін поїде особисто на саміт. Також речник Путіна зазначив, що заяви західних політиків, зокрема прем'єр-міністра Бориса Джонсона, не вплинуть на можливу участь Путіна у саміті G20.
"Пан Джонсон допускає дуже багато різних висловлювань, заяв - вдалих, менш вдалих, зовсім невдалих і жахливих за змістом", - сказав він.
Нагадаємо, що президент Індонезії Джоко Відодо, чия країна головує у групі, запросив на зустріч G20 і Путіна, і президента України Володимира Зеленського.
Тим часом італійський прем'єр Драґі виключив присутність Путіна на саміті G20.
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