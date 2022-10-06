Байден рассказал, встретится ли он с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден не отрицал возможной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20.

Об этом пишет Le Figaro.

Журналисты спросили Джо Байдена, планирует ли он встречаться и разговаривать с диктатором Путиным на саммите G20. На это президент США ответил, что "это еще предстоит рассмотреть". Американский президент добавил, что на Бали он намерен встретиться со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

В Белом доме ранее не исключалась возможность встречи Байдена и Путина, однако визиты президента и диктатора еще официально не подтверждены.

Саммит G20: что известно

В Индонезии стартовал саммит глав парламентов страны Большой двадцатки. Эта встреча является своеобразной подготовкой к саммиту лидеров G20, который состоится 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявляла, что у президента Байдена нет интереса для встречи с российским диктатором Путиным. Она отмечала, что лидерам G20 будет что сказать диктатору из-за войны в Украине и нарушения норм международного права.

Ранее президент Индонезии лично вручил Владимиру Зеленскому приглашение на заседание G20. Пока неизвестно, примет ли украинский президент в этом участие.

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