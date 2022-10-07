Россияне украли печать Запорожской АЭС — Энергоатом

Печать Запорожской АЭС, которая использовалась до 5 октября, уже недействительна. Её заменят новой.

Российские оккупанты украли печать Запорожской АЭС. В результате этого президент ГП "НАЭК "Энергоатом" был вынужден ввести в действие новую печать.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Телеграм.

"Продолжая попытки рейдерского захвата Запорожской АЭС, вчера (6 октября — ред.) оккупанты украли печать предприятия, удостоверяющего право подписи документов", — говорится в сообщении.

В связи с этим президент ГП "НАЭК "Энергоатом", временно исполняющий обязанности генерального директора ЗАЭС, Петр Котин издал приказ о введении в действие новой печати ОП "Запорожская АЭС" и признании недействительной украденной печати предыдущего образца, которая использовалась до 5 октября 2022 года.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин своим указом установил статус эксплуатирующей организации ЗАЭС. Так, глава Кремля поручил приобщить к федеральной собственности РФ все объекты Запорожской АЭС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал любые решения нынешнего руководителя России Владимира Путина относительно Запорожской электростанции "ничтожными" и "бессмысленными".

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